Известный производитель йогуртов уйдет из России

Campina решила уйти с российского рынка и сосредоточиться на развитии в других странах.

Российское подразделение компании FrieslandCampina, которая производит молочные продукты под брендом Campina, перейдет в собственность компании Ehrmann. Об этом пишет РБК, опираясь на пресс-релиз FrieslandCampina.

«Обе компании занимают сильные позиции в разных сегментах молочного рынка России. Эта стратегическая сделка усилит позиции Ehrmann в России и позволит FrieslandCampina сфокусироваться на потребительских рынках в других странах», — сообщила пресс-служба компании.

После завершения сделки Ehrmann становится владельцем 100% Campina LLC, включая все активы и обязательства компании. «По соглашению 650 сотрудников, производственная площадка в Ступино (Московская область), а также популярные бренды Fruttis и „Нежный“ продолжат развитие под управлением Ehrmann», — пояснили в компании.

Глава компании Ehrmann Кристиан Эрманн заявил, что сделка отражает стратегию по наращиванию доли рынка в России за счет сильных локальных брендов.

«Эта сделка является частью ранее объявленной стратегии FrieslandCampina по пересмотру своих позиций на различных рынках. Под эгидой Ehrmann наш российский молочный бизнес сможет развиваться и в полной мере реализовать свой потенциал роста», — сказал президент направления продуктов питания и напитков FrieslandCampina Рул ван Неербос.

Сделку должны одобрить антимонопольные ведомства России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии, ее закрытие ожидается в конце июня 2021 года.