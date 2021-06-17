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Известный репортер-расследователь Иван Голунов прочитает лекцию в Петрозаводске

Новости. Общество
09:19, 18 Июня 2021
фото: City News Moskva / Global Look Press

Российский журналист Иван Голунов станет одним из спикеров ежегодной летней неформальной конференции «Баркемп».

Иван Голунов выступит на интеллектуальном пикнике «Баркемп» в Петрозаводске. Его лекция состоится 26 июня. Об этом сообщает паблик организаторов мероприятия.

Иван Голунов расскажет о жизни независимой журналистики.

«Расследовательская журналистика — тренд последних лет. Число подписчиков профильных СМИ растет, а ролики с расследованиями набирают миллионные просмотры на YouTube. Но как и почему журналисты-расследователи стали героями нашего времени? И почему такая журналистика — это не преступление? Ответами на эти вопросы журналист-расследователь Иван Голунов откроет карельский баркемп 2021 года. Своим примером он показал, что журналистика в современной России — опасная и непредсказуемая профессия. Особенно если вы хотите найти ответы на вопросы, которых до вас еще никто не задавал», — говорится в анонсе встречи.

В этом году «Баркемп» пройдет в черте Петрозаводска: внутри и вокруг заведения «Agriculture club».

Напомним, летом 2019 года полицейские подбросили наркотики Ивану Голунову. Журналист был задержан, но затем освобожден. Уголовное дело против Голунова закрыли «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Пять бывших полицейских, подбросивших наркотики репортеру, были приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет.

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Комментарии

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юнипер95
2021-06-18 10:14:07
либерал, этим все сказано
David.
2021-06-18 10:01:59
Ничего интересного он сказать не может по банальной причине - он "на крючке".
родитель
2021-06-18 09:41:19
Таких репортёров-исследователей в прежние времена в журналистском сообществе называли "сливной бачок" и откровенно их не уважали. Поскольку их просто использовали, чтоб слить информацию того, кто заплатит больше. Одним из "сливных бачков" в советское время и после был известный Хинштейн, ставший политиком. Теперь они стали "в тренде". Что же изменилось, что измельчало -- журналистика или общественные нравы?
Изя
2021-06-18 09:46:18
родитель, +100500 )))
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