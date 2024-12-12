Известный ресторан Петрозаводска вновь проверили полицейские

Ещё одна проверка произошла в ресторане, расположенном в центре Петрозаводска.

В субботу, 14 декабря, в ресторане «Каудаль», расположенном в ТЦ «Макси» в центре Петрозаводска, прошла ещё одна проверка.

Как сообщили в тг-канале «Долго будет Карелия сниться», сотрудники отделения по исполнению административного наказания проверяли в заведении правила продажи спиртосодержащей продукции. О последствиях проверки не сообщается.

Напомним, ранее правоохранители поместили в ИВС двоих охранников ресторана после ночной драки в начале декабря, после которой у подполковника полиции оказалась сломана нога.