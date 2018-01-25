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Новости. Общество
23:30, 25 Января 2018

Известный ресурс для взрослых придумал способ участвовать в групповом интиме дистанционно (18+)

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Крупнейший ресурс для взрослых нашел способ для своих пользователей поучаствовать в групповом интиме на расстоянии.

Как сообщается на сайте "Народные новости", Pornhub запустит в производство "умные игрушки" для любовных утех, с помощью которых можно будет не только присоединиться к действию, но и приглашать других участников, имеющих такие же гаджеты, к процессу.

Согласно задумке, игрушки можно будет подключить к определенной категории видео на интернет-портале, что позволит пользователю почувствовать себя непосредственным участником действия.

Ожидается, что "умные игрушки" выпустят в черно-оранжевой гамме, аналогичной логотипу ресурса, и в футуристическом стиле.

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