23:30, 25 Января 2018
Известный ресурс для взрослых придумал способ участвовать в групповом интиме дистанционно (18+)
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Крупнейший ресурс для взрослых нашел способ для своих пользователей поучаствовать в групповом интиме на расстоянии.
Как сообщается на сайте "Народные новости", Pornhub запустит в производство "умные игрушки" для любовных утех, с помощью которых можно будет не только присоединиться к действию, но и приглашать других участников, имеющих такие же гаджеты, к процессу.
Согласно задумке, игрушки можно будет подключить к определенной категории видео на интернет-портале, что позволит пользователю почувствовать себя непосредственным участником действия.
Ожидается, что "умные игрушки" выпустят в черно-оранжевой гамме, аналогичной логотипу ресурса, и в футуристическом стиле.
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