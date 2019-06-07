Известный российский актер признался, что женат на собственной внучке

В откровенном интервью Дмитрий Певцов рассказал о взаимоотношениях в семье.

Народный артист России Дмитрий Певцов стал гостем программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр". В откровенном интервью он рассказал об отношении к себе самому и о взаимоотношениях в семье.

Артист заявил, что у них в семье сложные отношения. Все слишком сильно запуталось. Его любимая теща приходится Дмитрию крестной дочерью. Соответственно, его жена – его внучка, пишет издание "Дни.ру".

Также Певцов признался, что считает себя идеальным. Речь идет именно о его внешности. Именно поэтому он и пошел в актеры. По его словам, он всегда любил себя и продолжает это делать.

Отличительной чертой своего характера, народный любимец считает наглость. Он часто позволяет себе делать то, что человек с более критической самооценкой не позволил бы.