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Известный российский актер умер от коронавируса

Новости. Общество
11:21, 20 Ноября 2021
фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС

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Российский актер Валерий Гаркалин скончался в больнице в возрасте 67 лет.

 Об этом сообщил сегодня ректор ГИТИС Григорий Заславский.

«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — сказал он.

Как сообщают «Ведомости», актер перенес операцию на плевральной полости грудной клетки. В начале октября он был доставлен в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией. За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75–85%, артиста перевели в реанимацию ввели в медикаментозную кому.

Актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Белые одежды», «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый».

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2021-11-20 13:11:51
25% поражения легких не могут вылечить! Это дно, господа!
Hовый
2021-11-20 13:32:58
Лана Текучева, тебе голову вылечить не могут.
бюджет
2021-11-20 12:42:01
Кто же придумал этот вирус?
Лана Текучева
2021-11-20 13:10:41
бюджет,

Мы никогда не узнаем, как и то как и чем лечат.
Sim22
2021-11-20 11:40:14
Хороший артист! Пусть земля будет пухом!
Гость
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