Известный российский актер умер от коронавируса

Как сообщают «Ведомости», актер перенес операцию на плевральной полости грудной клетки. В начале октября он был доставлен в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией. За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75–85%, артиста перевели в реанимацию ввели в медикаментозную кому.

Актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Белые одежды», «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый».