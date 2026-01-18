Футболист Алексей Смертин пробежал марафон 50 км в минус 42 в Оймяконе

Алексей Смертин, бывший игрок сборной России, Локомотива и Челси, пробежал 50 км в одном из самых холодных мест на планете и занял первое место в своей возрастной категории.
В одном из самых холодных населённых пунктов на планете, якутском Оймяконе, финишировал экстремальный марафон «Полюс холода». Среди участников был в прошлом известный российский футболист, который успешно преодолел дистанцию 50 км за 4 часа 45 минут и занял первое место в своей возрастной категории.
Для бегуна этот старт стал символичным испытанием в год его 50-летия и частью осознанного пути по проверке пределов своих возможностей в противоположных климатических условиях. Ранее он преодолел 252 км в жаре Сахары, а теперь испытал себя в экстремальном холоде.
— Это часть пути, желание увидеть другую грань своих возможностей, — отметил Смертин.Особую значимость забегу придало то, что он совпал с днём рождения брата спортсмена Евгения, которому и было посвящено это испытание.
Спортсмен не останавливается на достигнутом и уже готовится к новому вызову — суточному марафону на 24 часа, который запланирован на 1 мая. Это событие он называет «особым знаком личного преодоления».
— Я благодарен этому старту за то, что он в очередной раз напомнил: пределы существуют только до первого шага за них, — резюмировал Смертин. Ранее карельский марафонец преодолел пешком и на лыжах 137 км за четыре дня.