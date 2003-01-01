Известный шоумен выступит 29 декабря с последним словом по делу об убийстве своей знакомой

Завершились прения сторон по резонансному уголовному делу об убийстве известным шоумэном женщины-адвоката.

В Петрозаводском городском суде завершились прения сторон по уголовному делу о резонансном убийстве в Петрозаводске. Напомним, Евгения Родионова обвиняют в убийстве своей 36-летней бывшей девушки Ирины, адвоката из Москвы.

— В прениях выступили подсудимый и защитник. Кроме того, стороны воспользовались правом реплики. Последнее слово подсудимого запланировано на 10:20 29 декабря, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

Напомним, ранее государственный обвинитель просил признать мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Евгений Родионов обвиняется в том, что в ночное время 23 ноября 2024 года в Петрозаводске он совершил убийство 36-летней знакомой, с которой ранее имел отношения. По данным следствия, он нанес не менее шести ударов ногами и кулаками в область головы и туловища, после чего сдавливал её органы дыхания, пока она не перестала подавать признаки жизни. После совершения убийства мужчина пытался уничтожить тело и личные вещи погибшей, создать ложное алиби, участвовал в поисках пропавшей женщины. Впоследствии он пытался скрыться за пределами Петрозаводска, однако был задержан.

Тело погибшей было обнаружено в лесу на территории Прионежского района с признаками термических ожогов. Родионов сам признался, что пытался сжечь тело и закопать, чтобы скрыть следы преступления. Причиной убийства, как сообщалось ранее, стали его опасения о распространении девушкой конфиденциальных сведений об их совместной личной жизни, что могло бы повлечь для него негативные последствия.

Напомним, Ирина приехала в Петрозаводск, где живут ее родители, из Москвы, где работала адвокатом. Она созвонилась с данным гражданином, чтобы встретиться. Как выяснилось, до 2017 года они состояли в отношениях, при этом Родионов был женат на другой. Он забрал ее на автомобиле. После чего девушку никто не видел. В Петрозаводске многие знают Евгения Родионова по выступлениям в кафе и барах, где он работал певцом. Кроме того, мужчина ранее работал участковым. Убитая раньше также работала в полиции, где они и познакомились.