Известный тренер Карелии придумал, как обустроить Курган без насилия над природой

Заслуженный работник физической культуры Карелии, тренер Леонид Байтман предложил возможные решения обустройства Кургана без насилия над природой.

«Думаю, что делать надо следующее, — написал Байтман на своей странице в соцсети. — Курган не доделан. Стрельбище необходимо расширять до 30 нормальных стрелковых позиций. Снять все эти деревенские бирюльки. Добавить к территории все антенное поле, метров 70-80, перпендикулярно к забору. И туда вписать ещё 2 трассы, плюс 15-20м для прохода идущих горожан на Фонтаны. Затем оформить между улицей Курганской, проспектом Комсомольским и кирхой (церковью) поляну для спринта и эстафет, сохранив связи с остальными трассам. По краю поляны, где раньше был одноэтажный дом, в сторону родник-колодца, сделать проект модульного здания, 1200-1500 кв м в 2 этажа».

В здании Леонид Байтман предлагает устроить раздевалки, сервисные, лыжехранилища, душевые, медпункт, небольшую гостиницу и комментаторскую.

Тогда, по словам опытного спортсмена и организатора в области спорта Байтмана, Курган станет удобным.

«О стрельбище. Заднюю, пулеулавливающую стенку поднять, сделать крылья-захваты и солнце защитный экран. Это все технически возможно. Все стреляющие будут в равном положении. Безопасность будет соблюдена. И догматическое утверждение, что стрельбище должно быть повернуто только на север, исчезнет. А по деньгам это будет гораздо дешевле», — объяснил Леонид Байтман.

Напомним, в Петрозаводске планируют вырубить несколько гектаров городских лесов под кластер зимних видов спорта. Планы строительства кластера вызвали обеспокоенность велоактивистов, любителей скандинавской ходьбы и защитников природы.

На первом заседании рабочей группы по вопросам строительства кластера представители власти и общественности Карелии договорились о поиске компромиссных вариантов строительства Кластера для развития зимних видов спорта на территории РСК «Курган» в Петрозаводске.