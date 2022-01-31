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Известный тренер Карелии придумал, как обустроить Курган без насилия над природой

Новости. Общество
15:41, 01 Февраля 2022
фото: © Леонид Байтман / ВК

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Заслуженный работник физической культуры Карелии, тренер Леонид Байтман предложил возможные решения обустройства Кургана без насилия над природой.

«Думаю, что делать надо следующее, — написал Байтман на своей странице в соцсети. — Курган не доделан. Стрельбище необходимо расширять до 30 нормальных стрелковых позиций. Снять все эти деревенские бирюльки. Добавить к территории все антенное поле, метров 70-80, перпендикулярно к забору. И туда вписать ещё 2 трассы, плюс 15-20м для прохода идущих горожан на Фонтаны. Затем оформить между улицей Курганской, проспектом Комсомольским и кирхой (церковью) поляну для спринта и эстафет, сохранив связи с остальными трассам. По краю поляны, где раньше был одноэтажный дом, в сторону родник-колодца, сделать проект модульного здания, 1200-1500 кв м в 2 этажа».

В здании Леонид Байтман предлагает устроить раздевалки, сервисные, лыжехранилища, душевые, медпункт, небольшую гостиницу и комментаторскую.

Тогда, по словам опытного спортсмена и организатора в области спорта Байтмана, Курган станет удобным.

«О стрельбище. Заднюю, пулеулавливающую стенку поднять, сделать крылья-захваты и солнце защитный экран. Это все технически возможно. Все стреляющие будут в равном положении. Безопасность будет соблюдена. И догматическое утверждение, что стрельбище должно быть повернуто только на север, исчезнет. А по деньгам это будет гораздо дешевле», — объяснил Леонид Байтман.

Напомним, в Петрозаводске планируют вырубить несколько гектаров городских лесов под кластер зимних видов спорта. Планы строительства кластера вызвали обеспокоенность велоактивистов, любителей скандинавской ходьбы и защитников природы.

На первом заседании рабочей группы по вопросам строительства кластера представители власти и общественности Карелии договорились о поиске компромиссных вариантов строительства Кластера для развития зимних видов спорта на территории РСК «Курган» в Петрозаводске.

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Комментарии

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Экcперд
2022-02-01 16:03:45
Все тренеры, лыжники и футболисты - они все известные.
Os
2022-02-01 16:03:05
Там еще есть огромное пространство, которое под Карелию-Арена было, раз от нее отказались, надо туда часть кластера. Да и с Коммунальником сделать что-нибудь, там безлесое пространство.
Гость
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