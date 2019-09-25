Известный в Карелии бизнесмен Чеслав Скрипин заподозрен в незаконной сделке с землей

Известный в Карелии бизнесмен Чеслав Скрипин, имеющий судимость за растрату денег, стал участником судебной тяжбы, связанной с продажей 52 земельных участков в Прионежье.

Дело рассматривали арбитражные суды Карелии и Санкт-Петербурга.

Как следует из картотеки арбитражных дел, в 2017 году Скрипин был признан банкротом по требованию одного из предпринимателей, который добивается от него возвращения долгов.

Финансовый управляющий, который занимается реализацией имущества Скрипина, подал в суд иск о признании недействительной сделки по продаже земельных участков, принадлежавших должнику.

Подробнее о сделке, которую провернул Скрипин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".