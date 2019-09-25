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Новости. Общество
12:28, 25 Сентября 2019

Известный в Карелии бизнесмен Чеслав Скрипин заподозрен в незаконной сделке с землей

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Известный в Карелии бизнесмен Чеслав Скрипин, имеющий судимость за растрату денег, стал участником судебной тяжбы, связанной с продажей 52 земельных участков в Прионежье.

Дело рассматривали арбитражные суды Карелии и Санкт-Петербурга.

Как следует из картотеки арбитражных дел, в 2017 году Скрипин был признан банкротом по требованию одного из предпринимателей, который добивается от него возвращения долгов.

Финансовый управляющий, который занимается реализацией имущества Скрипина, подал в суд иск о признании недействительной сделки по продаже земельных участков, принадлежавших должнику.

Подробнее о сделке, которую провернул Скрипин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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баян
2019-09-25 13:53:12
можно подумать он сидя на кормушке не чего не оторвал себе ? Пройдет немного времени и он о себе еще заявит ( бедный несчастный)
Матонен
2019-09-25 13:20:53
Известный в Карелии " Бизнесмен " ... печально известный ...
zanoza
2019-09-25 13:16:15
Мошенничество чистой воды.
кир
2019-09-25 12:34:02
Понаехали тут. А генетику свою не обманешь.
Гость
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