12:28, 25 Сентября 2019
Известный в Карелии бизнесмен Чеслав Скрипин заподозрен в незаконной сделке с землей
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Известный в Карелии бизнесмен Чеслав Скрипин, имеющий судимость за растрату денег, стал участником судебной тяжбы, связанной с продажей 52 земельных участков в Прионежье.
Дело рассматривали арбитражные суды Карелии и Санкт-Петербурга.
Как следует из картотеки арбитражных дел, в 2017 году Скрипин был признан банкротом по требованию одного из предпринимателей, который добивается от него возвращения долгов.
Финансовый управляющий, который занимается реализацией имущества Скрипина, подал в суд иск о признании недействительной сделки по продаже земельных участков, принадлежавших должнику.
Подробнее о сделке, которую провернул Скрипин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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