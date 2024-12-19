Известный в Карелии ученый отметил сегодня юбилей

Коллеги поздравили профессора в соцсети.

Сегодня свой юбилей отметил Александр Федорович Титов, член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук. Об этом сообщили в паблике Карельский научный центр РАН.

Александр Титов родился 22 декабря 1949 г. в Петрозаводске. В 1972 г. он с отличием окончил биологический факультет ПетрГУ. Обучался в аспирантуре Карельского филиала АН СССР по специальности «физиология растений». В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1989 г. — докторскую диссертацию «Устойчивость активно вегетирующих растений к низким и высоким температурам: закономерности варьирования и механизмы».

Вот уже тридцать восемь лет Александр Титов руководит лабораторией экологической физиологии растений. В 1991 гооду он возглавил Президиум Карельского научного центра РАН и был его председателем до 2017 года. В 2003 году его избрали членом-корреспондентом Российской академии наук по специальности «экологическая физиология растений».

Сегодня Александр Титов — руководитель лаборатории Института биологии КарНЦ РАН, главный научный сотрудник экспертно-аналитической группы ОКНИ КарНЦ РАН, профессор кафедры ботаники и физиологии растений ПетрГУ, главный редактор журнала «Труды Карельского научного центра РАН», заслуженный деятель науки Республики Карелия и Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования России.

Научная специальность ученого — биология, физиология и биохимия растений, экологическая физиология растений. Основные направления его научных исследований связаны с устойчивостью растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Александр Титов — автор более 680 работ, в том числе десяти монографий.

«Поздравляем Александра Федоровича с 75-летием! Желаем душевной гармонии, крепкого здоровья и долголетия! Пусть ваш опыт и мудрость продолжают быть маяком для учеников и коллег, а профессиональный азарт и энергия послужат новым научным открытиям!», — поздравили Александра Титова коллеги.