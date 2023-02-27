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Извинение не помогло мужчине, ударившему девочку за попытку обогнать его на дорожке в райцентре Карелии

Новости. Криминал
12:30, 01 Марта 2023
фото: novi.ba

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В Пудоже будут судить мужчину, обвиняемого в причинении побоев девочке-подростку.

По сообщению Следком Карелии, в Пудожском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в побоях несовершеннолетней. Изначально уголовное дело было возбуждено органом дознания, но в связи с большим общественным резонансом материалы были переданы следователям территориального следственного отдела СК России по Республике Карелия.

Напомним, в Пудоже в январе родители 14-летнего подростка обратились в дежурную часть и сообщили, что, когда ребенок вечером возвращалась домой, на улице её ударил незнакомец. После чего девочке потребовалась специализированная медицинская помощь.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели опрос потерпевшей и в результате установили личность подозреваемого, который признал вину. По его словам, он ударил незнакомую ему девочку по лицу без причины, когда та пыталась обогнать его на пешеходной дорожке.

На допросе у следователя обвиняемый пояснил свои действия алкогольным опьянением, свою вину признал, принес извинения потерпевшей.

В настоящее время следователями проведен весь комплекс следственных действий, получены заключения экспертов, допрошены свидетели. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Результаты расследования уголовного дела доложены председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

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