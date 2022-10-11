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Извинения не спасли от колонии жительницу Карелии, купившую выпивку с закуской на чужие деньги

Новости. Криминал
08:00, 23 Ноября 2022
фото: © depositphotos.com

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В Питкярантском районе местная жительница расплатилась в магазине чужой картой и потеряла свободу на 5 лет, сообщили в прокуратуре Карелии.

В суде установлено, что в сентябре 2021 года в Питкяранте ранее судимая за преступления против собственности 48-летняя местная жительница в ходе распития спиртных напитков со знакомым украла у него банковскую карту. Став счастливой обладательницей чужой карты, женщина пришла в магазин и накупила спиртного и продуктов, потратив на все 2 тысячи рублей.

После этого подсудимая вернулась и передала соседке собутыльника, которого она оставила без 2 тысяч рублей, похищенную карту, попросив вернуть её собственнику.

Злоумышленница, по информации прокуратуры, вину признала полностью, в судебном заседании принесла свои извинения.

С учётом позиции государственного обвинителя суд присоединил уже имевшееся у женщины назначенное судом наказание за ранее совершенные хищения и окончательно определил ей меру ответственности в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с виновной причинённый преступлением материальный ущерб.

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