«Я бесконечно благодарна судьбе»: Дудырина опубликовала прощальный пост после ухода из мэрии Петрозаводска

Анна Дудырина поделилась эмоциями после увольнения из администрации столицы Карелии.

Анна Дудырина уволилась из администрации столицы Карелии по собственному желанию. В мэрии она занимала должность начальника управления по благоустройству и экологии.

После ухода с поста Анна Дудырина написала пост в соцсети, в котором выразила благодарность судьбе и людям.

«Друзья! Десятого июня я закончила работу в Администрации Петрозаводского городского округа. Я бесконечно благодарна судьбе за эти 9 лет, которые смогла посвятить благоустройству моего любимого Петрозаводска!», — написала она.

Анна Дудырина перечислила основные этапы деятельности на посту. Он сообщила о масштабной работе, проведенной по ремонту пешеходной инфраструктуры, благоустройству парков, скверов и зеленых зон, уборке свалок, сносу аварийных деревьев и посадке новых.

«Важнейшим достижением для себя считаю, что вопросы сохранения исторических садов и парков, их благоустройства и ремонта стали одним из ведущих направлений работы городской Администрации», — заявила она.

Анна Дудырина отметила, что Петрозаводск вошёл в двадцатку крупных городов своей климатической зоны с благоприятной средой для проживания граждан. Также она подчеркнула, что столица Карелии заняла 12 место в рейтинге городов Российской Федерации по соотношению площади «зеленого щита» с размером города.

«Со всеми вами мы еще не раз встретимся, а наш любимый город — общими усилиями — будет становиться все лучше и красивее!», — резюмировала Анна Дудырина.