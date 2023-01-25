«Я бы в блогеры пошел, пусть меня научат»: как развивается в Карелии эта новая профессия

Популярные авторы различных интернет-площадок все становятся звёздами наряду с артистами и телеведущими с миллионными гонорарами.

«Столица на Онего» начинает новую рубрику «Ушли быть блогерами», в которой будет рассказывать о тех, кто в Карелии строит свою виртуальную реальность.

Первый гость рубрики — Рита Бодрита. За свои 27 лет Рита успела уехать из маленького поселка в Беломорском районе, стать известным в России экоблогером и выступить в эфире у долларового миллионера.

Ее интервью читайте статье «На пенсию я не надеюсь».