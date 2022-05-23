Глава администрации района Карелии и титулованный самбист Максим Антипов объяснил, зачем решил подключить полицию к разборкам с сетевыми оппонентами.

Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов подготовил ряд обращений в правоохранительные органы с жалобами на оскорбительное поведение пользователей соцсети. Местные жители в своих сообщениях указывали власти на нерешенные проблемы. Максим Антипов посчитал, что его сетевые оппоненты переходят границы дозволенного. Чиновник убежден, что его обзывают.

«Я открыт. У меня прием граждан. Пожалуйста, приходите, если что-то вам не нравится. Ну не надо в соцсетях-то такие вещи позволять себе! Я что, на помойке себя нашел, что ли? Я — заслуженный мастер спорта, чемпион мира и уже для Карелии кое-что сделал. У них три жизни не хватит сделать, сколько я сделал и делаю до сих пор. Я не позволю себя оскорблять!», — заявил Максим Антипов.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».