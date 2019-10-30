В Петрозаводске в суде состоялся допрос родителей, которые потеряли своих детей в результате трагедии на озере Сямозеро в Карелии.

Во вторник, 29 октября, в Петрозаводском городском суде продолжилось повторное рассмотрение дела, фигурантами которого являются экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя ведомства Людмила Котович. Представителей Роспотребнадзора обвиняют в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть детей.

В ходе судебного заседания состоялся допрос двух потерпевших, прибывших в Петрозаводск из Москвы.

Валентина рассказала в суде, что летом 2016 года отправила ребенка в лагерь по путевке, которую предоставил департамент соцзащиты Москвы. Потерпевшая заявила, что рассчитывала на то, что государственные службы смогут гарантировать безопасность ребенка.

"Я, естественно, понимала, что я отправляю ребенка в государственный, по моему мнению на тот момент, лагерь. Что государство несет ответственность за безопасность, за жизни, здоровье ребенка. У меня даже в голове не могло предположений быть, что могут быть те ужасы, которые впоследствии проявились", - рассказала Валентина.

Отправленный в лагерь ребенок, мальчик 2003 года рождения, погиб в результате происшествия на озере Сямозеро. На момент смерти ему было 13 лет. Ребенок не умел плавать, мог только держаться на воде.

"Я до конца верила, что мой ребенок жив. Приехали на опознание, нам сказали, что тело нашего ребенка не найдено", - вспоминает Валентина.

Тело ребенка будет обнаружено через несколько дней после трагедии. Его личность была подтверждена при помощи экспертизы ДНК.

"Как можно открывать лагерь с постоянными из года в год повторяющимися нарушениями? Из года в год!", - заявила потерпевшая. Она считает, что Роспотребнадзор проявил бездействие и преступную халатность.

Женщина заявила, что трагедия изменила жизнь ее семьи. Она призналась, что принимает антидепрессанты; рассказала, что ее супруг серьезно заболел.

Анна сообщила в суде, что отправила в лагерь двоих своих детей: 15-летнего сына и 12-летнюю дочь. Оба подростка хорошо умели плавать. Они находились в разных отрядах. В результате трагедии погибла дочь Анны.

Потерпевшая считает, что чиновники Роспотребнадзора должны понести ответственность за произошедшее в детском лагере.

"Я целиком и полностью считаю, что эти люди причастны и виноваты в гибели наших детей. Это не котят выкинули, запихнули в мешок и утопили. Это убили 14 деток", - заявила в суде Анна.

Анна также призналась, что трагедия в Карелии негативно повлияла на ее жизнь. У нее обострились проблемы со здоровьем, распалась семья. У младшей дочери потерпевшей на фоне стресса также начались проблемы со здоровьем.

Потерпевшие намерены взыскать с Анатолия Коваленко и Людмилы Котович по пять миллионов рублей каждая.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский горсуд.