«Я допускаю эмоции, но хамство совершенно неприемлемо»: глава Минобразования Карелии о QR-кодах

Министр образования Карелии Роман Голубев призвал жителей с пониманием отнестись к введению QR-кодов для посещения детских садов.

Он обратился к родителям детей во время «Прямой линии».

«Я допускаю эмоции. Я сам тоже родитель, волнующийся о своих двоих детях, но хамство совершенно неприемлемо. Оно неприемлемо по отношению к нашим педагогам, по отношению к моим коллегам. Поверьте, мы достаточно много сил и времени уделяем тому, чтобы в этой сложной ситуации обеспечить стабильную работу системы образования. Поэтому еще раз призывают вас к пониманию», — сказал министр.

Родителям, у которых нет QR-кодов, с 20 декабря закроют доступ в помещения детских садов. Детей у входа будут встречать дежурные работники.