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«Я допускаю эмоции, но хамство совершенно неприемлемо»: глава Минобразования Карелии о QR-кодах

Новости. Общество
11:01, 30 Ноября 2021
фото: кадр трансляции

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Министр образования Карелии Роман Голубев призвал жителей с пониманием отнестись к введению QR-кодов для посещения детских садов.

Он обратился к родителям детей во время «Прямой линии».

«Я допускаю эмоции. Я сам тоже родитель, волнующийся о своих двоих детях, но хамство совершенно неприемлемо. Оно неприемлемо по отношению к нашим педагогам, по отношению к моим коллегам. Поверьте, мы достаточно много сил и времени уделяем тому, чтобы в этой сложной ситуации обеспечить стабильную работу системы образования. Поэтому еще раз призывают вас к пониманию», — сказал министр.

Родителям, у которых нет QR-кодов, с 20 декабря закроют доступ в помещения детских садов. Детей у входа будут встречать дежурные работники.

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Комментарии

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0ff
2021-11-30 14:04:48
Нынче мамочки только ныть горазды и в тиктоке губы выпячивать. Спихнут ребенка в детский сад и шастают по городу
Бородатый
2021-11-30 12:46:07
Хамство, конечно, не допустимо. Но Вы-то вместо принятия достойного решения выбрали, скажем откровенно, путь сегрегации и дискриминации. Выдавайте QR-коды всем - привитым, не привитым, болевшим, не болевшим. Разделяйте зоны, а не людей. Дорого? А что Вы на людях экономите? Без людей у Вас вообще ничего не будет...
EP
2021-11-30 12:00:06
Антиваксеры - агенты хаоса.
Лучше и не скажешь. Мракобесы
кенгуру
2021-11-30 11:31:03
где хамство? Это ваши чинуши-ваксеры народ загоняют.
Хамства не будет
Гражданин
2021-11-30 11:16:53
.....но хамство совершенно неприемлемо..
А где хамство ?, отложили же до 20.12.2021 г.
А потом школы и сады возможно закроют на каникулы, с приходом нового вируса.
И все таки хотелось бы услышать от чиновников обоснование в необходимости введения Qt-кодов.
Пока не один чиновник не смог нормально объяснить - зачем и кому это надо.
Изя
2021-11-30 11:28:58
Гражданин, для этого мозг и гажданская позиции нужны ?))) :)
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