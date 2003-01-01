«Я их полюбил»: известный кузнец выковал стальные ворота для строящегося храма в Петрозаводске

Карельский кузнец Илья Аммалайнен завершил работу над центральными дверьми храма Казанской иконы Божией Матери на Кукковке.
В строящемся храме Казанской иконы Божией Матери в Петрозаводске установили центральные двери, выкованные известным в Карелии кузнецом Ильёй Аммалайненом. Об этом сообщили в Информационном портале Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.
— Сегодня седьмой и теоретически последний день монтажа судьбоносных ворот в храме Казанской иконы Божией Матери. Я не хочу останавливаться работать над этим проектом. Я их полюбил, — написал мастер на своей странице ВКонтакте.
По его словам, конструкции изготовлены из стали и латуни. Процесс их создания состоял из литья, сварки и патинирования (создания на поверхности изделия слоя патины, имитирующего естественное старение материала — прим. ред.).
— Самое сложное в моей работе — это долго не видеть окончательных очертаний работ. От бесконечных подготовительных этапов без готовой картинки наступает апатия, и тонешь в рутине. И в последний момент, как земля под ногами, являются задуманные формы. И снова чувствуешь себя всесильным! — поделился Илья Аммалайнен.
Напомним, строительство храма Казанской иконы Божией Матери, расположенного на пересечении улиц Ровио и Торнева в столице Карелии, началось осенью 2012 года. Высота здания уже достигает 15 метров, а по своей стилистике оно напоминает древние церкви Великого Новгорода и Пскова. Храм возводится по проекту петрозаводского архитектора Людмилы Беляевой на пожертвования прихожан.