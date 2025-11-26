РЕКЛАМА
«Я испытала сильный стресс»: хозяйка голого терьера рассказала о нападении на ее питомца бойцовской собаки
Сегодня 13:32 Общество
Поделиться

Хозяйка голого терьера по кличке Ватсон, на которого напала собака бойцовской породы, рассказала, какие травмы получил ее пес.

фото: © Фото предоставлено хозяйкой собаки

Инцидент произошел 25 ноября во дворе жилого комплекса «Каскад» на Древлянке. Он попал на видео с камер наружного наблюдения.

Как рассказала «Столице на Онего» хозяйка Ватсона Жанна, на прогулке поводок соскользнул у нее и пес поскакал радостно вперёд. Она побежала за ним, но из-за припаркованных автомобилей большую собаку увидела не сразу.

— Не успев ещё схватить поводок, я увидела эту собаку и в моменте поняла, что это именно та собака, которая нанесла увечия корги. Я ещё быстрее пытаюсь схватить поводок и откинуть свою собачку в сторону, чтобы избежать столкновения. Все вроде получилось. Но, большая собака порвала поводок (или там карабин сломался) и сбила меня с ног. Уже на земле я старалась прикрыть собой моего малыша, чтобы его не укусили. Хозяин большой собаки задержал своего пса. Но потом тот вырвался и стал бросаться на меня, когда я уже держала в руках своего. Моё объёмное пальто всё в слюнях и возможно защитило меня от укусов. Хозяин снова его схватил и мы уже безопасно отошли в сторону. Я боялась поворачиваться спиной, чтобы снова не сбил с ног, — рассказала хозяйка терьера.

У терьера травмирован хвостик. Больше досталось даже самой хозяйке — у нее множественные ушибы и синяки. В травпункте назначили лечение. Несколько дней она точно не сможет работать.

— Повезло, что ничего не сломала. Да, и я испытала сильный стресс. Такая огромная собака сбивает с ног и терзает моего малыша. Я среагировала защищать его ценой своего здоровья. Он ещё наивный малыш, - говорит Жанна.

Как рассказала девушка, хозяину большого пса тоже досталось. Питомец укусил ему руку, когда он пытался отогнать его от терьера. Он подтвердил, что его собака травмирована в детстве после нападения другого пса и с того момента кидается на маленьких. Он считает, что намордник не выход, т. к. она будет своей массой давить маленькую собаку.

— Он извинился и сказал, что выход только вывезти пса и застрелить. Я люблю любых собак, поэтому не считаю выходом застрелить собаку. Но с такой большой собакой, психологически травмированой нужна надёжная защита. Мы свои выводы сделали! Переживём.Вся эта огласка больше для других людей. Ведь тот пост с корги очень мне помог. Я несколько дней думала, что делала бы я, если оказалась в такой ситуации. И я сделала всё возможное, чтобы минимизировать последствия. На видео всё действие несколько секунд, но для меня это было всё намного дольше и страшнее. Желаю никому не оказываться в подобной ситуации, — Жанна.

Как добавила хозяйка голотого терьера, они с ним гуляют нечасто. Пес без шерсти, замерзает быстро. А летом у него раздражения на лапках.

— Поэтому он такой радостный по улице бегает. Но после это происшествия ходит более спокойно. Да и мы строже с ним стали для его блага. А то у меня поводок выскознул, а он побежал дальше радоваться жизни, а про опасность не знает. Сама по себе порода потрясающая. Очень добрый. Он у нас, как ребёнок, — говорит девушка.

Напомним, это не первый случай нападения кане-корсо в этом ЖК. Ранее пострадал корги. Учитывая разницу в размерах, ему досталось сильно. Сразу после случившего владелец пострадавшего животного обратился в полицию. Ведь на месте его собаки мог быть и ребенок. Заявление намерена написать и владелица американского голого терьера.

Понятно, что такие ситуации на прогулках теоретически возможны, но хозяин должен нести ответственность за животное, должен уметь контролировать его поведение, воспитывать собаку. Тем более что это в случае с кане-корсо возможно. Как пишут кинологи, она поддается дрессировке, в целом она не агрессивная и послушная владельцу. И все-таки важно, чтобы  у животного был намордник. Это одно из правил содержания собак.

