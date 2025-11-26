«Я испытала сильный стресс»: хозяйка голого терьера рассказала о нападении на ее питомца бойцовской собаки

Хозяйка голого терьера по кличке Ватсон, на которого напала собака бойцовской породы, рассказала, какие травмы получил ее пес.

Инцидент произошел 25 ноября во дворе жилого комплекса «Каскад» на Древлянке. Он попал на видео с камер наружного наблюдения.

Как рассказала «Столице на Онего» хозяйка Ватсона Жанна, на прогулке поводок соскользнул у нее и пес поскакал радостно вперёд. Она побежала за ним, но из-за припаркованных автомобилей большую собаку увидела не сразу.

— Не успев ещё схватить поводок, я увидела эту собаку и в моменте поняла, что это именно та собака, которая нанесла увечия корги. Я ещё быстрее пытаюсь схватить поводок и откинуть свою собачку в сторону, чтобы избежать столкновения. Все вроде получилось. Но, большая собака порвала поводок (или там карабин сломался) и сбила меня с ног. Уже на земле я старалась прикрыть собой моего малыша, чтобы его не укусили. Хозяин большой собаки задержал своего пса. Но потом тот вырвался и стал бросаться на меня, когда я уже держала в руках своего. Моё объёмное пальто всё в слюнях и возможно защитило меня от укусов. Хозяин снова его схватил и мы уже безопасно отошли в сторону. Я боялась поворачиваться спиной, чтобы снова не сбил с ног, — рассказала хозяйка терьера.

У терьера травмирован хвостик. Больше досталось даже самой хозяйке — у нее множественные ушибы и синяки. В травпункте назначили лечение. Несколько дней она точно не сможет работать.

— Повезло, что ничего не сломала. Да, и я испытала сильный стресс. Такая огромная собака сбивает с ног и терзает моего малыша. Я среагировала защищать его ценой своего здоровья. Он ещё наивный малыш, - говорит Жанна.

Как рассказала девушка, хозяину большого пса тоже досталось. Питомец укусил ему руку, когда он пытался отогнать его от терьера. Он подтвердил, что его собака травмирована в детстве после нападения другого пса и с того момента кидается на маленьких. Он считает, что намордник не выход, т. к. она будет своей массой давить маленькую собаку.

— Он извинился и сказал, что выход только вывезти пса и застрелить. Я люблю любых собак, поэтому не считаю выходом застрелить собаку. Но с такой большой собакой, психологически травмированой нужна надёжная защита. Мы свои выводы сделали! Переживём.Вся эта огласка больше для других людей. Ведь тот пост с корги очень мне помог. Я несколько дней думала, что делала бы я, если оказалась в такой ситуации. И я сделала всё возможное, чтобы минимизировать последствия. На видео всё действие несколько секунд, но для меня это было всё намного дольше и страшнее. Желаю никому не оказываться в подобной ситуации, — Жанна.

Как добавила хозяйка голотого терьера, они с ним гуляют нечасто. Пес без шерсти, замерзает быстро. А летом у него раздражения на лапках.

— Поэтому он такой радостный по улице бегает. Но после это происшествия ходит более спокойно. Да и мы строже с ним стали для его блага. А то у меня поводок выскознул, а он побежал дальше радоваться жизни, а про опасность не знает. Сама по себе порода потрясающая. Очень добрый. Он у нас, как ребёнок, — говорит девушка.

Напомним, это не первый случай нападения кане-корсо в этом ЖК. Ранее пострадал корги. Учитывая разницу в размерах, ему досталось сильно. Сразу после случившего владелец пострадавшего животного обратился в полицию. Ведь на месте его собаки мог быть и ребенок. Заявление намерена написать и владелица американского голого терьера.

Понятно, что такие ситуации на прогулках теоретически возможны, но хозяин должен нести ответственность за животное, должен уметь контролировать его поведение, воспитывать собаку. Тем более что это в случае с кане-корсо возможно. Как пишут кинологи, она поддается дрессировке, в целом она не агрессивная и послушная владельцу. И все-таки важно, чтобы у животного был намордник. Это одно из правил содержания собак.