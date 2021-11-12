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«Я не буду плавать с антипрививочником»: начальник пресс-службы главы Карелии высказался о QR-кодах

Новости. Общество
12:13, 20 Ноября 2021
фото: страница Ивана Степанова Вконтакте

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Руководитель Управления пресс-службы главы Республики Карелия Иван Степанов призвал депутатов парламента республики поддержать законопроекты о тотальном введении QR-кодов.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Мне спокойнее на душе, когда в бассейне администратор сначала проверит QR-код и лишь потом спросит об остальном. Это значит, что я не буду плавать на одной дорожке с ярым антипрививочником, который ещё не знает, что уже инфицирован, и активно распространяет заразу. И в кафе — аналогично. А во всех остальных местах я в маске. Очень жду принятия единого федерального закона, чтобы QR-коды ввели в поездах и самолётах. Мой избирательный наказ депутатам Заксобрания Карелии — поддержите законопроекты правительства России», — написал Степанов.

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Комментарии

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stranger
2021-11-20 13:34:24
Предполагаю, здесь главное "тотальное". Два основных типа построения государства:1) группа лиц олицетворяющих собой власть гражданам малоизвестна, работает система секретности и дозированной, часто дезинформации. Власть оных зиждется на полном контроле всех гражданских институтов с помощью полной личной информации граждан это - тоталитаризм; 2) граждане обладают полной и достоверной информацией о тех кого оные выбирают в органы власти для исполнения установленных полномочий на конкретный строго оговорённый период. С полным контролем их деятельности это - демократия.
Generalus87
2021-11-20 13:23:14
Опять чей-то сват, брат
EventVK
2021-11-20 13:15:30
Онего большое, плавай там.
Серж
2021-11-20 13:32:29
EventVK, так не утонет ведь .
Гражданин
2021-11-20 13:12:31
Интересно, данное интернет издание читают депутаты ЗС Карелии.
Возможно я ошибаюсь - тогда поправте меня.
Есть человек с именем Иван - он привит. У него есть Qr-код.
Есть человек - он не привит - он переболел и у него есть Qr-код.
Есть человек - он не привит - не болел и Qr-кода у него нет.
Но все они могут быть носителями и распространителями различных вирусов.
Везде пишут - что привитые болеют в легкой форме - НО БОЛЕЮТ.
Зачем тогда нужны коды ?
И все таки это мера ПРИНУЖДЕНИЯ !
Принуждение к вакцинации.
Скоро без кода можно бужет сходить только в 4-е места: продуктовые и хозяйственные магазины, аптека и медицинские учреждения. Под вопросом общественный транспорт.
Т.е. человек по имени Иван в продуктовом магазине может встретить как привитого так и не привитого носителя вируса.
Лана Текучева
2021-11-20 13:00:56
Да что уж там, обьявите антипрививочников "врагами народа" и в гетто. В 2020 году о прививках и речи не было и заболевших в разы меньше. Не скажите почему? Спросите здорового человека будет ли он с вакцинированным плавать на одной дорожке? :)
nae
2021-11-20 13:00:46
Очень жаль, что ситуация складывается так, что каждый, кто яро поддерживает тотальное введение qr кодов начинает восприниматься как фашист.
Гражданин
2021-11-20 12:50:10
Просто ужас.
Мне без разницы на введение Qr-кодов, но как вбить в ваши не совсем умные и горячие головы, что привитые люди и имеющие Qr-коды тоже могут быть инфицированы, и они активно распространяют заразу.
Просто ужасное ораторское искусство, красноречие и мировоззрение.
Лана Текучева
2021-11-20 13:02:20
Гражданин,

Там нет мировоззрения, там отработка копеечки. :)
Полезный
2021-11-20 12:47:52
Работать некому - все преснутые секретари
Hовый
2021-11-20 12:39:59
Скажите какой перчик выискался.... Каждый сверчок знай свой шесток
бюджет
2021-11-20 12:38:16
Все идет в русле Шваба! На днях совещание в Москве прошло, при его участии.
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