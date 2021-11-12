«Я не буду плавать с антипрививочником»: начальник пресс-службы главы Карелии высказался о QR-кодах

Руководитель Управления пресс-службы главы Республики Карелия Иван Степанов призвал депутатов парламента республики поддержать законопроекты о тотальном введении QR-кодов.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Мне спокойнее на душе, когда в бассейне администратор сначала проверит QR-код и лишь потом спросит об остальном. Это значит, что я не буду плавать на одной дорожке с ярым антипрививочником, который ещё не знает, что уже инфицирован, и активно распространяет заразу. И в кафе — аналогично. А во всех остальных местах я в маске. Очень жду принятия единого федерального закона, чтобы QR-коды ввели в поездах и самолётах. Мой избирательный наказ депутатам Заксобрания Карелии — поддержите законопроекты правительства России», — написал Степанов.