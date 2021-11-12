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«Я не из тех представительниц прекрасного пола»: спикер Петросовета призналась в любви к футболу

Новости. Общество
16:18, 12 Декабря 2021
фото: © Людмила Корвякова

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Председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис в честь Всемирного дня футбола рассказала, как относится к этому виду спорта.

Своими размышлениями она поделилась у себя на странице Вконтакте.

«Возможно, кто-то удивится, но этот вид спорта занимает определенную часть и моей жизни. И я не из тех представительниц прекрасного пола, кто не понимает, как 22 мужчины могут бегать по полю за одним мячом в течении 90 минут и зачем им это нужно. Дело в том, что мой супруг с детства увлечен футболом, а самыми верными и преданными болельщиками его команды являются девочки — я и наши две дочери», — написала спикер горсовета.

Ее муж играет в петрозаводской команде РСТ и болеет за «Спартак». 

«Я, пусть простят меня болельщики „Зенита“, „Динамо“ и других команд, поддерживаю его», — добавила Дрейзис.


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Комментарии

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Leopol'd
2021-12-12 20:13:19
Любит футбол, болеет за Спартак, а директора стадиона, что боролся за футбол не смогла отстоять!
Hовый
2021-12-12 20:32:59
Leopol'd, сашка, если на твою вконтактныю страницу заглянуть, мы вообще ухахатаемся :) Как там твой дружок пашка, с которым ты в футбол играл . Все зубы вставил за казенный счет ? А тебе ?
nae
2021-12-12 19:45:38
Забыли в конце статьи написать "на правах рекламы"
Вася
2021-12-12 17:55:41
А помнишь Надежда
бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука?
А потом его арестовали (((

Помнишь? Помнишь ведь?!!
Местечковый блогер
2021-12-12 17:52:57
Муж то у нее видный. Полутораметровому офффу щелбан отвесит и дальше пойдет необорачиваясь.
zanoza
2021-12-12 17:47:10
Поражаюсь я нашим, так сказать публичным людям города. Разве об этом должен писать в соцсетях спикер Петросовета? Зачем выставлять свою личную жизнь напоказ уподобляясь Бузовой и ей подобным? Делами на благо города надо привлекать к себе внимание , а не дешёвыми постами из личной жизни в соцсетях!
кир
2021-12-12 18:30:39
zanoza, тебе одинокой и старой совсем нечего показывать. На работу устроилась, чтобы чай было с чем вприкуску пить. :)
тетка
2021-12-12 18:27:05
zanoza, Вы абсолютно правы, сравнение с Бузовой очень точное.
кир
2021-12-12 18:46:57
тетка, где скандал там и тетка. Сладкая парочка.
тетка
2021-12-12 19:34:26
кир, а тебе завидно? У тебя - то нет единомышленников, все против тебя, вот и брызгаешь слюной.
Изя
2021-12-12 17:44:06
Одни идиоты в Столице сегодняя , это и ясно , зимнее обострение ))( :)
Generalus87
2021-12-12 17:38:42
Скоро буду включать утюг и оттуда тоже Дрейзис полезет
Вася
2021-12-12 17:35:37
В хоть 90е надежда была, что из России получится цивилизованное государство, а сейчас уже и надежды нет .
Вася
2021-12-12 17:27:45
И вообще мы самые счастливые на свете. Да здравствует товарищ Дрейзис
кир
2021-12-12 17:26:03
Оффффф не стоит комментариев, - сказал кот, который чувствует людей.
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