«Я не из тех представительниц прекрасного пола»: спикер Петросовета призналась в любви к футболу

Председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис в честь Всемирного дня футбола рассказала, как относится к этому виду спорта.

Своими размышлениями она поделилась у себя на странице Вконтакте.

«Возможно, кто-то удивится, но этот вид спорта занимает определенную часть и моей жизни. И я не из тех представительниц прекрасного пола, кто не понимает, как 22 мужчины могут бегать по полю за одним мячом в течении 90 минут и зачем им это нужно. Дело в том, что мой супруг с детства увлечен футболом, а самыми верными и преданными болельщиками его команды являются девочки — я и наши две дочери», — написала спикер горсовета.



Ее муж играет в петрозаводской команде РСТ и болеет за «Спартак».

«Я, пусть простят меня болельщики „Зенита“, „Динамо“ и других команд, поддерживаю его», — добавила Дрейзис.





