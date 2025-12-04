«Я не сразу поняла, что меня убивают»: петрозаводчанка рассказала, как спаслась от маньяка в парке

Жительница Петрозаводска, выжившая после нападения насильника в ночном парке, приняла участие в передаче на федеральном канале.

Карельский блогер Ангелица Непринцева стала героиней передачи «За гранью» на телеканале «НТВ», где рассказала о том, как ей удалось выжить после встречи с маньяком в ночном парке Петрозаводска.

— Я часто хожу гулять пешком, потому что очень много работаю и очень сильно устаю. В тот день около 10 часов вечера (…) я решила пойти прогуляться, чтобы выровнять своё эмоциональное состояние. Мой маршрут проходил рядом с парком в районе Гоголевского моста. Я решила свернуть туда, послушать музыку в наушниках. Обняла берёзки, и только я открыла рот, чтобы покричать, кто-то очень сильный схватил меня за шиворот, развернул, и я увидела перед собой брутального мужчину. Он повалил меня на склон, закрыл нос так, что я не могла дышать. Второй рукой схватил меня за горло, я не сразу поняла, что меня убивают. Потом он стал спускаться в штаны, и всё, тут я отрезвилась, поняла, что сейчас меня будут насиловать, — поделилась девушка.

Затем Ангелица стала разговаривать с мучителем, пытаясь объяснить ему, что дома её ждёт маленький ребёнок, однако эта информация не произвела на него никакого впечатления. Тогда потерпевшая решила сменить тактику, перестала кричать и сказала, что сама снимет одежду. После этого преступник поднял её на ноги и достал половой орган.

— Он ещё пытался разговаривать со мной, спрашивал, что случилось, почему я переживаю. Я сказала ему, что мне нужно в туалет. Когда он меня немножко отпустил, я сделала шаг в сторону и прыгнула прямо в реку (Лососинку — прим. ред.). Я просто бросилась в эту леденющую воду. Он не преследовал меня, просто наблюдал. Когда я добралась до противоположного берега, то оглянулась и увидела, что он разворачивается и спокойным шагом уходит в обратном направлении, скрываясь во дворах, — рассказала петрозаводчанка.

Когда опасность миновала, потерпевшая созвонилась с мужем. Встретившись, они вместе осмотрели место преступления.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 30 октября. Как рассказали «Столице на Онего» в Следкоме Карелии, девушка обратилась за помощью в полицию. 31 октября было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». 1 ноября мужчину задержали. Сейчас это дело находится на рассмотрении военного следствия.