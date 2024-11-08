«Я очень рад стать гражданином Российской Федерации»: Йохан Бекман получил российский паспорт

Финский правозащитник выразил свою благодарность в видеообращении.

Финский правозащитник и общественник Йохан Бекман получил сегодня российский паспорт. Видео опубликовала в своем телеграм-канале помощник министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-майор полиции Ирина Волк.

«Уважаемые соотечественники, я очень рад стать гражданином Российской Федерации. Для меня это огромная честь. Я очень благодарен президенту России Путину Владимиру Владимировичу, который своим указом принял меня в гражданство России. Особая благодарность главе Карелии Артуру Олеговичу Парфенчикову, который поддерживал меня. Огромное спасибо всем», — сказал Йохан Бекман.

Ранее Артур Парфенчиков отметил, что Карелия ждет в гости друга Йохана Бекмана. Глава республики рассказал, как финскому правозащитнику дали гражданство России.