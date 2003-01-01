«Я опечален этим видом»: известный фотограф высказался по поводу неудачного расположения ларьков на Онежской набережной

Карельский общественный деятель Михаил Скрипкин призвал власти города вернуть главной достопримечательности Петрозаводска прежний облик.

Торговые павильоны, выставленные в самом центре Онежской набережной, искажают ландшафт главной достопримечательности столицы региона, считает известный карельский фотограф Михаил Скрипкин. Своим мнением эксперт поделился на личной странице ВКонтакте.

— Для многих гостей Петрозаводск начинается вокзалом, продолжается проспектом Ленина и в конце его дарит встречу с самой красивой в стране набережной, одетой в гранит. Выход к озеру, к его зовущему простору — главная особенность нашего города и гордость его жителей. Я опечален тем, что вид на Онего теперь выглядит так! — написал он.

По мнению общественного деятеля, ларьки следовало бы разместить правее, вдоль пешеходной аллеи, чтобы освободить пространство перед спуском к воде.

— Понимаете, господа, по этим ступеням спускаются к озеру влюблённые пары, приходят выпускники в атласных лентах, неспешной походкой отправляются на моцион пенсионеры. Встреча с озером — счастье, которое дарит нам Петрозаводск, — подытожил Михаил Скрипкин.