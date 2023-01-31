«Я почти везде был» – Путин ответил на предложение поехать в Карелию

Главе государства вручили путеводитель по туристическим маршрутам страны.

Российского президента Владимира Путина в очередной раз позвали отдохнуть в Карелии. Произошло это на встрече главы государства с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

Она вручила Путину путеводитель по лучшим туристическим маршрутам страны, отобранным и поддержанным федеральным правительством. «Это и Карелия, и прекрасный Байкал, Урал, Дагестан. В любой Вам советую поехать. Точно не пожалеете, останетесь под огромным впечатлением», – сказала Чупшева.

«Я почти везде был», – ответил Путин.