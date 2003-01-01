«Я тебя на куски порежу»: известный массажист из Петрозаводска с ножом угрожал соседям

Жильцы дома на Древлянке рассказали «Столице на Онего», что их сосед, известный в городе массажист, ночью стучался к ним в дверь в одних трусах, вооружившись ножом. Причем подобное поведение он демонстрирует регулярно.

Поздним вечером 30 сентября в доме № 3 по улице Древлянка в Петрозаводске полуголый мужчина в нижнем белье стучался в дверь к своим соседям, вооружившись ножом, спратянным в трусы. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде.

Родственники жильцов, с которыми так настойчиво хотел пообщаться незваный гость, рассказали «Столице на Онего», что подобное происходит не впервые.

По их словам, нападавший — известный в городе массажист (имена всех участников редакции известны, но мы их пока не называем). Мужчина неоднократно угрожал соседям расправой, а иногда даже переходил от слов к действиям. Конфликт длится уже полгода.

— 4 мая он сильно расшумелся в своей квартире, и моя сестра спустилась к нему, чтобы попросить успокоиться. Этот товарищ достал откуда-то швабру и избил её, — поделился с нами брат потерпевшей.

Женщина зафиксировала побои и написала заявление в полицию, однако в возбуждении дела было отказано по причине «отсутствия состава преступления». Соответствующий документ есть в распоряжении агентства.

Позднее, 9 июля, горожанин попытался взломать дверь той же соседки, вставив шпильки в замочную скважину. На ремонт сломанного устройства собственница квартиры потратила порядка 20 тысяч рублей, а затем вновь обратилась в правоохранительные органы, однако и в этот раз сотрудники полиции отказались возбуждать дело в связи с «отсутствием события административного правонарушения».

Отчаявшись, жильцы дома решили рассказать об эскападах соседа на стене его личного сообщества, посвящённого массажным услугам. Узнав об этом, мужчина позвонил брату потерпевшей и в грубой форме высказал всё, что думает об их поступке.

— Хочешь проблем — будут. (…) Ты просто чмо карельское, я тебя на куски порежу (…) Я знаю, как надо говорить, как надо делать, я знаю, как надо убивать, — заявил он. Аудиозапись телефонного разговора также есть в распоряжении «Столицы на Онего».

Наша редакция связалась и со вторым участников конфликта. Как нам рассказал сам массажист, ничего подобного он не совершал.

— Я инвалид по зрению, у меня нарушена речь после инсульта. Как я могу что-то сделать? К соседям этим я не ходил, в дверь к ним не ломился, — добавил он.

В настоящее время наше издание ожидает официального комментария от МВД по поводу отказа в возбуждении дел по поданным заявлениям.