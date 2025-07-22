«Я уехал, потому что в Петрозаводске был невостребован». Режиссер Олег Липовецкий – о себе, выборе и лучшем в Москве театре «Шалом»

Московский театр «Шалом», которым руководит уроженец Питкяранты, известный петрозаводский актер, режиссер и продюсер Олег Липовецкий, признан лучшим в Москве.

Это звание театру присвоили не театральные критики, а ведущие театральные блогеры Москвы. Вот уже второй год как они учредили независимую премию. Она вручается в нескольких номинациях: «лучший спектакль», «лучшая мужская/женская роль», «лучший режиссер» и «лучший театр». Лонг-лист формируется на основании публикаций блогеров в социальных сетях, а шорт-лист и победители определяются путем голосования блогеров.

Олег Липовецкий возглавил Московский еврейский театр «Шалом» 3,5 года назад. Тогда труппа уже несколько лет практически не выходила на сцену, растеряла многих артистов и репертуар. Нужна была новая кровь, и вызов режиссер из Петрозаводска принял. К слову, это было второе пришествие Олега Липовецкого в труппу.

Об этом и не только «Столица на Онего» поговорила с художественным руководителем театра «Шалом». Он рассказал, без чего немыслим театр, в чем он видит миссию еврейского театра и ждать ли гастролей в Петрозаводске.

— Театр «Шалом» стал лучшим по версии II Московской Премии театральных блогеров. Насколько важно для вас такое признание?



— Театральный блогер — это очень просвещенный зритель, очень образованный. Некоторые из них ходят в театр почти каждый день. Они по роду деятельности не принадлежат театру. Это и врачи, и учителя, и, конечно, профессиональные работники блогосферы — люди разных профессий. Но театр очень любят, разбираются в нем. Они лидеры мнений. Их довольно много в Москве. Понятно, что мнение таких зрителей для театра очень важно, как для вас мнение активных читателей.

Полное интервью по ссылке.