«Я в красивом месте»: погибшая в турпоходе по Белому морю Валерия Пужняк приснилась одному из добровольцев в день обнаружения её тела

Мистическими подробностями поисков девушки поделилась её сестра, прибывшая в Карелию из Волгограда.

Сестра погибшей в походе по Белому морю Валерии Пужняк Алиса Порядина до последнего продолжала искать свою родственницу, несмотря на завершение официальной экспедиции МЧС. Подробнее о том, как закончились поиски, девушка рассказала в своём телеграм-канале.

— Её нашли на камнях. Скорее всего, она там с первого дня. Она завалилась за камень, и её даже не сразу заметили. Увидели только бирюзовый цвет жилета и зацепились за него. Да, этот остров осматривали много раз, но нужно было осматривать прямо за каждым камушком. Позже нам, конечно, скажут дату смерти. Но ребята думают, что ее туда прибило уже мёртвой, и что она захлебнулась или замёрзла, — написала Алиса.

В день обнаружения тела руководитель поискового отряда поделился, что Валерия пришла к нему во сне и сказала: «Я в красивом месте».

— Я её знаю, это точно её слова. Я с утра уже поняла всё. А вечером всё подтвердилось, — добавила сестра погибшей.

Девушка уверена — она и добровольцы, принимавшие участие в поисках, сделали всё возможное для того, чтобы установить судьбу пропавшей туристки.

— Лера сделала бы так же на моём месте, — заключила автор канала.

Помимо истории поисков, она также опубликовала фотографии погибшей, сделанные в Карелии перед выходом на большую воду, и трогательное стихотворение «О родной душе», которое написала близкая подруга Валерии.

Сегодня Алиса добавила, что позже сообщит, где и когда можно будет проститься с её сестрой.

Редакция «Столицы на Онего» выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшей.

Напомним, вчера на острове Малая Кималище в Карелии добровольцы поисково-спасательного отряда «Длинный берег» обнаружили тело жительницы Волгограда Валерии Пужняк, пропавшей вместе с несколькими участниками похода по Белому морю.

20 июля группа туристов на байдарках попала в непогоду по пути с архипелага Кузова до Соловецких островов. Четверо из них были найдены живыми в день происшествия. Поисками ещё троих продолжительное время занимались спасатели. 23 июля на острове Варбалуда было обнаружено тело одного из участников похода. МЧС прекратило экспедицию, однако родственники и добровольцы продолжали искать пропавших.