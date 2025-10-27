«Яблочный» депутат Петросовета Ольга Тужикова досрочно покидает свой пост

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Эмилия Слабунова объяснила причины ухода коллеги с поста.

Депутат Петросовета от фракции «Яблоко» Ольга Тужикова досрочно сложила свои полномочия и готовится покинуть пост, сообщила глава регионального отделения партии Эмилия Слабунова в своём телеграм-канале.

— [Она] устала, проблемы со здоровьем. Переживающему за происходящее в стране сердцу человека, стремящемуся всем помочь, тяжело выдержать без потерь своих сил. Ольга очень много человеческого горя приняла в своё сердце в последние три года. Все, кто так же переживает, тот поймёт! А те, кто в белогорячечном состоянии выдаёт свой бред, выдаёт не только его, а ещё и устои своей стаи, в которой все конфликтуют между собой, путают имена, устраивают акции и провокации, используя в том числе дипфейки, — написала она в своём телеграм-канале.

Напомним, Ольга Тужикова вступила в партию «Яблоко» в 2021 году. Согласно данным Петросовета, до настоящего времени депутат была членом Постоянной комиссии по ЖКХ.

Два года назад народная избранница подозревалась в причастности к экстремистской деятельности. Тогда внимание правоохранительных органов привлекли её давние связи с экс-журналистами, официально объявленными в России иностранными агентами.