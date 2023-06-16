Ядовитая змея приползла на детскую площадку в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жители Древлянки заметили гадюку, уползающую с площадки.
Ядовитую змею, приползшую на детскую площадку, запечатлела жительница Древлянки.
«Вот с площадки детской ползет», — прокомментировала видео его автор.
Кадры с гадюкой были размещены в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
Ранее туристов на севере Карелии призвали быть внимательными из-за вышедшей к людям рыси.
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