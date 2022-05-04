«Ливадия» остановит движение на трассе, ведущей в Карелию

На федеральной трассе «Кола» перекроют движение из-за разведенного моста.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 мая с 15.00 до 15.45 в Кировском районе Ленинградской области, на мосту через реку Нева, на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск–Печенга–граница с Королевством Норвегия) будет перекрыто движение автотранспорта.

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке яхты «Ливадия» с максимальным высотным габаритом 18,8 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов.