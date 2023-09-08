Яхта подала сигнал бедствия на Онежском озере возле Петрозаводска

В Петрозаводске спасли дрейфовавших по озеру яхтсменов.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, сигнал бедствия с яхты, находившийся в районе набережной Петрозаводска, поступил в воскресенье, 10 сентября, в 21.01.

Как выяснилось, у яхты отказал двигатель, и она дрейфовала по Петрозаводской губе Онежского озера.

На место выехали спасатели, а также медики. Яхту отбуксировали к берегу. Пострадавших на судне не оказалось.