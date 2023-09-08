Яхта подала сигнал бедствия на Онежском озере возле Петрозаводска

В Петрозаводске спасли дрейфовавших по озеру яхтсменов.
Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, сигнал бедствия с яхты, находившийся в районе набережной Петрозаводска, поступил в воскресенье, 10 сентября, в 21.01.
Как выяснилось, у яхты отказал двигатель, и она дрейфовала по Петрозаводской губе Онежского озера.
На место выехали спасатели, а также медики. Яхту отбуксировали к берегу. Пострадавших на судне не оказалось.
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