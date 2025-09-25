Якобы задержанный экс-чиновник из Карелии Дмитрий Родионов находится в Санкт-Петербурге

Вице-премьер Вологодской области, о задержании которого накануне рассказывали СМИ, находится в служебной командировке.
Дмитрий Родионов сегодня, 26 сентября, провел встречу с генеральным директором ООО «Эколайнс Рус» Андреем Волковым в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал на своей странице в ВК.
— Обсудили реализацию соглашения, подписанного в августе на Днях Вологодской области в Санкт-Петербурге. Ключевыми темами для обсуждения стали развитие транспортных маршрутов и повышение доступности Вологодской области, — написал в соцсетях чиновник.
Напомним, ранее СМИ сообщили о задержании вице-премьера Вологодской области по подозрению в хищении в Карелии. Писали, что ранее у него прошли обыски. Руководство области, правда, информацию опровергло: «Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире», — цитировал слова пресс-службы ТАСС.
«Столица на Онего» попыталась связаться с экс-чиновником Карелии, но он не взял трубку.
Напомним, Дмитрий Родионов покинул пост вице-премьера Карелии в феврале этого года. До этого он уже работал в Вологодской области с 2015 по 2017 годы. Тогда он возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов.