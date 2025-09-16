Якушев – о выборах: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы страны

Подведены промежуточные итоги ЕДГ-2025

На брифинге по итогам Единого дня голосования 2025 года секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что партия сохраняет статус ведущей политической силы страны, охарактеризовав результаты выборов как убедительную победу.

Якушев сообщил, что «Единая Россия» выдвинула 19 кандидатов на выборах губернаторов, и каждый из них получил высокий уровень доверия избирателей. Партия также показала уверенные результаты на выборах в заксобрания и органы местного самоуправления, и укрепила свои позиции в административных центрах. Если в 2020 году по партийным спискам ЕР получила 42,3% голосов и 70,3% мандатов, то в 2025-м ее поддержка превысила 50%, а доля мандатов достигла 75,7%.

Кроме того, 85 активистов «Молодой Гвардии Единой России» одержали победу в ЕДГ-2025. Важным направлением остается поддержка участников специальной военной операции: по предварительным данным, 837 военнослужащих, выдвинутых партией, стали победителями.

— Отдельно хочу отметить рост участников кампании, которые прошли через горнило специальной военной операции. Наши товарищи, уверен, выступили достойно, — сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Владимир Якушев, в свою очередь, подчеркнул, что партийцам предстоит детально проанализировать избирательную кампанию-2025, и наиболее эффективные инструменты будут использованы при подготовке к выборам 2026 года.

— Любая партийная организация, в первую очередь, сильна людьми, которые работают непосредственно на земле, непосредственно с избирателями, которые потом отдают свои голоса в Единый день голосования в поддержку нашей партии. Поэтому мы усилили с ними работу и будем наращивать обороты в этом направлении, — прокомментировал секретарь Генсовета ЕР. –Уверен, в дальнейшем это будет давать только положительный результат, что мы и будем видеть в Единый день голосования. Это как раз результат и оценка нашей работы — насколько серьезно нас поддерживают сегодня граждане нашей страны.

Дмитрий Медведев добавил, что итоги кампании-2025 свидетельствуют о наличии у партии серьезных ресурсов перед выборами в Госдуму, которые состоятся в следующем году.

— Естественно, «Единая Россия» в них не только будет принимать участие, но и рассчитывает на очень высокий результат. Мы будем, безусловно, бороться за победу, как всегда, — подытожил Медведев.

Добавим, в Единый день голосования выборы разных уровней прошли в 81 субъекте РФ. ЕР подготовила 60 тысяч наблюдателей и организовала федеральный и региональные ситуационные центры для мониторинга хода голосования.