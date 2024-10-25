Яма «съела» автомобиль на севере Карелии

Кадры с попавшей в канаву машиной опубликовали в Костомукше.

В паблике «АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША» опубликовали кадры с попавшей в яму машиной. Видно, как автомобиль провалился в яму одним колесом, из-за чего задние колеса буквально повисли в воздухе.

Комментаторы в паблике уточнили, что происходит все на улице Мира, в районе домов №14 и №16.

«Эта злая яма съела уже не первый автомобиль», - отметило один из костомукшан.