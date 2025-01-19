Ямы и отсутствие освещения: прокуратура Карелии потребовала отремонтировать участок трассы Р-21 после обращения депутата

Прокуратура Карелии подала в суд из-за состояния дороги Р-21 в Кестеньге.

Прокуратура Карелии рассмотрела обращение депутата Законодательного собрания Андрея Монастыршина по вопросам ненадлежащего содержания и необходимости асфальтирования участка федеральной трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга, граница с Королевством Норвегия, подъезд к МАПП «Суоперя») в районе посёлка Кестеньга Лоухского района, а также отсутствия уличного освещения на улицах Северная и Сухорукова в этом же посёлке.

Проверка установила, что на участке трассы Р-21 в пределах Кестеньги частично отсутствует уличное освещение, что является нарушением законодательства. Ранее прокуратура Лоухского района уже вносила представления об устранении этих нарушений начальнику ФКУ Упрдор «Кола», но они не были исполнены в полном объеме.

Кроме того, как сообщил на своей странице Монастыршин, на этом же участке трассы Р-21 обнаружены дефекты дорожного покрытия: выбоины, просадки, проломы и колеи, что указывает на необходимость проведения работ по асфальтированию.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Лоухского района направила в Петрозаводский городской суд Республики Карелия исковое заявление о возложении на ФКУ Упрдор «Кола» обязанности провести работы по обустройству участка автомобильной дороги Р-21 уличным освещением и укладке асфальтобетонного покрытия до 1 декабря 2025 года.

«По факту отсутствия уличного освещения на автомобильной дороге регионального значения „подъезд к посёлку Кестеньга“, проходящей по улице Сухорукова, прокурором Лоухского района начальнику КУ РК „Управтодор РК“ (владелец дороги) внесено представление об устранении нарушений», — добавил Монастыршин и пообещал сообщить дополнительно о результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования.