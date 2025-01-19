здоровье работа экология
реклама на сайте
Перламутровые облака украсили небо над Карелией
19.01.2025 12:00
Известный карельский фотограф запечатлел красоту Ялгубы
23.01.2025 09:04

Ямы и отсутствие освещения: прокуратура Карелии потребовала отремонтировать участок трассы Р-21 после обращения депутата

Новости. Общество
09:20, 27 Января 2025
фото: © Андрей Монастыршин / VK

Новости партнеров

Прокуратура Карелии подала в суд из-за состояния дороги Р-21 в Кестеньге.

Прокуратура Карелии рассмотрела обращение депутата Законодательного собрания Андрея Монастыршина по вопросам ненадлежащего содержания и необходимости асфальтирования участка федеральной трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга, граница с Королевством Норвегия, подъезд к МАПП «Суоперя») в районе посёлка Кестеньга Лоухского района, а также отсутствия уличного освещения на улицах Северная и Сухорукова в этом же посёлке.

Проверка установила, что на участке трассы Р-21 в пределах Кестеньги частично отсутствует уличное освещение, что является нарушением законодательства. Ранее прокуратура Лоухского района уже вносила представления об устранении этих нарушений начальнику ФКУ Упрдор «Кола», но они не были исполнены в полном объеме.

Кроме того, как сообщил на своей странице Монастыршин, на этом же участке трассы Р-21 обнаружены дефекты дорожного покрытия: выбоины, просадки, проломы и колеи, что указывает на необходимость проведения работ по асфальтированию.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Лоухского района направила в Петрозаводский городской суд Республики Карелия исковое заявление о возложении на ФКУ Упрдор «Кола» обязанности провести работы по обустройству участка автомобильной дороги Р-21 уличным освещением и укладке асфальтобетонного покрытия до 1 декабря 2025 года.

«По факту отсутствия уличного освещения на автомобильной дороге регионального значения „подъезд к посёлку Кестеньга“, проходящей по улице Сухорукова, прокурором Лоухского района начальнику КУ РК „Управтодор РК“ (владелец дороги) внесено представление об устранении нарушений», — добавил Монастыршин и пообещал сообщить дополнительно о результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.01.2025, 13:40
Улетная рыбалка: житель Карелии поделился фотографией улова на озере
23.01.2025, 22:00
В Финляндии ради экономии начали строить резервуары для горячей воды
23.01.2025, 11:00
Жутковатое явление произошло на Солнце 22 января
22.01.2025, 11:00
Знаменитый олимпийский чемпион по боксу приехал в Петрозаводск
24.01.2025, 16:06
«К сожалению, дальше будем работать без Андрея»: ушел из жизни глава карельского объединения предпринимателей
22.01.2025, 23:45
Удивительный «цветок» вырос на скованном льдом озере в Карелии

Аналитика

31.12.2024 12:00
Обществоведение
Главные события: чем запомнился 2024 год
«Столица на Онего» предлагает вспомнить важные события в политике, общественной и культурной жизни уходящего года.
Почему интернет не может быть бесплатным?
28.12.2024 11:22
Убийство иностранца известным бизнесменом в Петрозаводске обрастает новыми подробностями
24.12.2024 10:25
Инна Колыхматова: «Всегда держать удар!»
23.12.2024 12:27
Клиника «Кивач» прошла международную аккредитацию ACQH
18.12.2024 15:23
Вся аналитика

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.