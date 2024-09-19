Ямы на дорогах в Петрозаводске возмутили автомобилистов

После капитального ремонта дыры в асфальте образовались вновь.

Горожане возмущены ямами на дорогах в районе улицы Ульянова, 22 и на Шуйском шоссе напротив улицы Заводской. Очевидцы опубликовали фото в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

По словам местных жителей, капитальный ремонт в этом месте делали два года назад. В этом году сделали ямочный ремонт, однако ямы глубиной восемь сантиметров на асфальте образовались вновь.

«Ульянова улица, два года назад делали капитальный ремонт, вся дырявая и ямы с острыми краями. Шуйское шоссе напротив Заводской яма восемь сантиметров глубиной и так по всему городу. Деньги освоили, Ключевское шоссе перезакатали и все…»,

— пожаловались авторы поста.

Ранее сообщали, что в карельской столице водитель серьезно повредил автомобиль из-за снятого на проезжей части асфальта.