Ямы на дорогах в Петрозаводске возмутили автомобилистов

После капитального ремонта дыры в асфальте образовались вновь.
Горожане возмущены ямами на дорогах в районе улицы Ульянова, 22 и на Шуйском шоссе напротив улицы Заводской. Очевидцы опубликовали фото в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.
По словам местных жителей, капитальный ремонт в этом месте делали два года назад. В этом году сделали ямочный ремонт, однако ямы глубиной восемь сантиметров на асфальте образовались вновь.
«Ульянова улица, два года назад делали капитальный ремонт, вся дырявая и ямы с острыми краями. Шуйское шоссе напротив Заводской яма восемь сантиметров глубиной и так по всему городу. Деньги освоили, Ключевское шоссе перезакатали и все…»,
— пожаловались авторы поста.
Ранее сообщали, что в карельской столице водитель серьезно повредил автомобиль из-за снятого на проезжей части асфальта.
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