Ямы вернулись на набережную Петрозаводска (ФОТО)

В засыпанных ямах на набережной Петрозаводска появились дыры.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фотографии ям на набережной Петрозаводска.

«На набережной в районе речного вокзала, где провалы были засыпаны грунтом, вновь образовались ямы. Щебень просел — открылся портал в Нарнию», — написал читатель и автор фото.

Горожанин отметил, что скоро День города и хотелось бы, чтобы гости Петрозаводска увидели красивую и безопасную набережную.

Ранее сообщалось, что ямы на набережной появляются регулярно. Они не только портят внешний вид туристической зоны, но являются опасными для пешеходов.