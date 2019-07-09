"Яндекс" планирует заменить такси беспилотниками

Беспилотные автомобили заменят обычные такси на дорогах уже через несколько лет, заявила генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина.

Елена Бунина отметила, что процедуру сертификации беспилотников необходимо ускорить.

"Мы можем к сентябрю выпустить на дороги 100 беспилотников, что было бы здорово, потому что у конкурентов уже где-то 300 есть, но нам важно, чтобы как можно скорее проходили сертификации этих беспилотников. Сейчас это занимает месяц, в других странах это делается за 2 дня", – заключила Бунина.

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