Подписаться
Новости. Общество
09:17, 09 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

"Яндекс" планирует заменить такси беспилотниками

Загрузка...

Беспилотные автомобили заменят обычные такси на дорогах уже через несколько лет, заявила генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина.

Елена Бунина отметила, что процедуру сертификации беспилотников необходимо ускорить.

"Мы можем к сентябрю выпустить на дороги 100 беспилотников, что было бы здорово, потому что у конкурентов уже где-то 300 есть, но нам важно, чтобы как можно скорее проходили сертификации этих беспилотников. Сейчас это занимает месяц, в других странах это делается за 2 дня", – заключила Бунина.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирилл
2019-07-09 11:41:36
ух ты, скоро у таксистов максим отберут заработок по 185р - заказ водки и сигарет на дом.
Роман
2019-07-09 11:45:04
Кирилл, это следующий этап "Яндекс-квадрокоптер" доставка бухлишка до вашей форточки)
Роман
2019-07-09 11:26:25
Если это чудо и появится, то дождаться его будет невозможно, точнее найти где он тебя ждёт, ведь работать то будет по навигатору этой компании.
Беня
2019-07-09 10:23:05
Технологическая гонка - это понятно. А вот экономика - это вопрос. Ящик с мозгами для искусственного интеллекта может оказаться дороже, чем фрилансер с натуральным интеллектом и своим ведром в придачу.
Так шо будем посмотреть. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.07.2019, 16:00
Облако в дырявых штанах
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
03.07.2019, 10:43
Водителю, сбившему лося под Петрозаводском, грозит лишение прав
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска

Аналитика

08.07.2019 13:39
Капитал
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 14
Уровень бедности населения в Карелии – один из самых кричащих на Северо-Западе страны.
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 6
05.07.2019 09:15
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик 9
04.07.2019 13:31
Облако в дырявых штанах 10
03.07.2019 16:00
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 4
03.07.2019 14:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:22
Без политики
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
Значения этих выражений могут приобрести совершенно неожиданный смысл.
Когда в России вернется публичная политика? 4
08.07.2019 12:32
Минсельхоз собрался по грибы 4
04.07.2019 14:04
Про свободу и "колбасу" 3
03.07.2019 12:35
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
08.07.2019 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»