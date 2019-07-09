"Яндекс" планирует заменить такси беспилотниками

Новости по теме
Загрузка...
Беспилотные автомобили заменят обычные такси на дорогах уже через несколько лет, заявила генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина.
Елена Бунина отметила, что процедуру сертификации беспилотников необходимо ускорить.
"Мы можем к сентябрю выпустить на дороги 100 беспилотников, что было бы здорово, потому что у конкурентов уже где-то 300 есть, но нам важно, чтобы как можно скорее проходили сертификации этих беспилотников. Сейчас это занимает месяц, в других странах это делается за 2 дня", – заключила Бунина.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.07.2019, 16:00
02.07.2019, 11:25
05.07.2019, 09:15
08.07.2019, 14:11
03.07.2019, 10:43
08.07.2019, 15:56
Аналитика
08.07.2019 13:39
Капитал
Уровень бедности населения в Карелии – один из самых кричащих на Северо-Западе страны.
05.07.2019 09:15
04.07.2019 13:31
03.07.2019 16:00
03.07.2019 14:56
Чтиво
Сегодня 09:22
Без политики
Значения этих выражений могут приобрести совершенно неожиданный смысл.
08.07.2019 12:32
04.07.2019 14:04
03.07.2019 12:35
Медиа
08.07.2019 15:13
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии