«Яндекс» приобрел Delivery Club

«Яндекс» выкупил у VK сервис доставки еды Delivery Club, говорится в сообщении на сайте компании.

В релизе, который приводит Лента.ру, говорится, что сайт и приложение Delivery Club продолжат работать по-прежнему, а компания продолжит развивать бренд сервиса доставки еды. «После закрытия сделки Delivery Club и Яндекс Еда перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше», — отмечается в сообщении.

Также утверждается, что курьеры смогут выполнять больше заказов и больше зарабатывать, а пользователи сервиса — получать заказы быстрее из большего числа ресторанов и заведений.

«Курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, получат доступ к платформе Яндекс Про. Она распределяет заказы и строит оптимальные маршруты. Например, если из одного дома поступило два заказа, Яндекс Про подскажет, что их можно привезти вместе — даже если их сделали через разные сервисы», — говорится в сообщении. Среди новых преимуществ для курьеров называются страховка на время доставки, аналог больничных и юридическая помощь.

Сделка стала возможна после раздела совместных активов между VK и Сбером. Delivery Club входил в совместный «О2О Холдинг», который после «развода» достался VK.