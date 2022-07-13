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Яндекс Путешествия включили Карелию в тур по культуре

Новости. Культура
15:06, 25 Июля 2022
фото: © Яндекс

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Проект «Туры в культуры» познакомит с культурой и традициями карелов.

Яндекс Путешествия запустили «Туры в культуры» — проект, посвященный культуре и традициям сразу 15 народов страны. Вместе с экспертами из проекта Arzamas и «Орнамики» команда сервиса собрала уникальный контент, который знакомит с культурой карелов через тексты, музыку и графику. А чтобы поездки в Карелию и другие регионы стали доступнее, кешбэк за отели повысили до 30%, сообщили в пресс-службе Яндекса.

Проект знакомит с разными сторонами культуры и традиций карелов. Например, можно увидеть карельскую вышивку, в которой угадываются деревья и травы. Или узнать, зачем нужен оберег из щучьей челюсти, и послушать колыбельную на карельском языке.

Специалисты по фольклору больше полугода ездили по стране и собирали колыбельные для проекта. Теперь их смогут услышать миллионы людей. Колыбельную на карельском языке исполняет коллектив ILMU. Ее можно послушать на сайте проекта, Яндекс Музыке или с помощью Алисы. Стоит только сказать: «Алиса, включи карельскую колыбельную».

Рассказ о Карелии появился на сайте проекта одним из первых. Сейчас «Туры в культуры» знакомят также с традициями и обычаями аварцев и татар. Постепенно к ним добавятся другие народы: калмыки, коми, нанайцы, ненцы, русские, татары, удмурты, черкесы, чеченцы, чуваши, эвенки и якуты.

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