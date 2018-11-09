"Яндекс" зашел на финский рынок такси совершенно не агрессивно"

Таксисты в Хельсинки не видят в российском онлайн-сервисе серьезного конкурента.

Российская транснациональная компания "Яндекс", владеющая поисковой системой в Интернете и сетью онлайн-услуг, вышла на финский рынок такси. В Финляндии заработал онлайн-сервис по заказу такси под названием Yango. Правда, пока он доступен только в Хельсинки.

"Столица на Онего" связалась с одним из бывших жителей Петрозаводска, имеющим большой опыт работы в хельсинкском такси, и на условиях анонимности попросили его прокомментировать, как отреагировали местные перевозчики на появление российского конкурента.

"Отреагировали спокойно, никакой паники нет, - заявил нам финский таксист. – Дело в том, что "Яндекс" зашел на финский рынок совершенно не агрессивно, и пока в нем не видят конкурента. Достаточно сказать, что стоимость услуг, предлагаемых новым сервисом, пока ощутимо выше, чем у финских компаний. Разница стоимости одного километра у него достигает 30 центов, поэтому отобрать какую-то заметную долю рынка этому сервису будет сложно".