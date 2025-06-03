Jane Air, Северный флот и Нейромонах Феофан: в Петрозаводске проходит второй день «Воздуха Карелии»

Главное приключение карельского лета в самом разгаре.

Сегодня, 13 июня, на аэродроме Пески в Петрозаводске проходит второй день юбилейного фестиваля «Воздух Карелии» (0+). В этом году мероприятие отмечает 20-летие и впервые проходит в расширенном формате — четыре дня вместо традиционных трех.

На главной сцене сегодня выступят «Jane Air», Джанго, «Бригадный подряд», «Северный флот». Вечером гости смогут пуститься в пляс под «древнерусский драм» от «Нейромонаха Феофана».

Журналист «Столицы на Онего» побывал на первом дне музыкального фестиваля и нашел повод для восхищения и критики. Чем запомнился и удивил «Воздух» вчера, читайте здесь. Также смотрите на нашем портале фоторепортаж Людмилы Корвяковой о первом дне фестиваля.