Январский спад промышленности Карелии не затронул целый ряд отраслей

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фото: Правительство Карелии

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Производство в ряде направлений горнодобывающей и пищевой промышленности Карелии выросло в январе 2023 года.

Это следует из данных Карелиястата об итогах работы промышленности за январь.

Снижение промышленного производства наблюдалось в сфере обрабатывающих производств (на 12,2%), в области обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (на 11%), в области водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнения (на 10,4%)  и в сфере добычи полезных ископаемых (на 2,5%).

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилось  производство  гранул топливных (на 89,0%), щепы топливной (на 57,5%), конструкций и деталей конструкций из черных металлов (на 33,7%), щепы технологической (на 33,3%), мешков и сумок бумажных (на 18,6%), песков природных (на 16,9%), бумаги  и картона (на 11,5%),  концентрата железорудного (на 7,9%).

Вместе с тем увеличилось производство гранита, песчаника и прочего камня для памятников или строительства (на 18,3%), плит древесно-стружечных (на 1,2%), бетона готового для заливки (на 73,7%),  мебели (на 20,6%).

В пищевой промышленности больше выпущено кормов готовых для сельскохозяйственных животных (на 90,1%), изделий колбасных (на 33,7%), изделий хлебобулочных недлительного хранения (на 32,3%), рыбы переработанной и консервированной (на 23,7%), молока (на 13,1%).

Увеличилось производство ликёроводочных изделий с  содержанием спирта свыше 25% от объёма готовой продукции (на  11,7%).  

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