«Японец» влетел в дерево на трассе в Карелии

Дорожная авария с японской иномаркой произошла в Пряжинском районе Карелии.
О дорожной аварии сообщили в отряде противопожарной службы Пряжинского района.
ДТП произошло в воскресенье, 13 октября, под вечер на на 360 километре трассы «Сортавала» в Пряжинском районе.
В 16:37 два человека личного состава ПЧ-49 села Ведлозеро, а также бригада скорой медицинской помощи выезжали на дорожную аварию. Там легковой автомобиль Mitsubishi съехал в кювет.
Спасатели, осмотрев место аварии, ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия, а также отключили аккумулятор.
В ДТП никто не пострадал, сообщили в госпаблике местных пожарных.
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