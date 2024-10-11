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«Японец» влетел в дерево на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:09, 14 Октября 2024
фото: © ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»

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Дорожная авария с японской иномаркой произошла в Пряжинском районе Карелии.

О дорожной аварии сообщили в отряде противопожарной службы Пряжинского района.

ДТП произошло в воскресенье, 13 октября, под вечер на на 360 километре трассы «Сортавала» в Пряжинском районе.

В 16:37 два человека личного состава ПЧ-49 села Ведлозеро, а также бригада скорой медицинской помощи выезжали на дорожную аварию. Там легковой автомобиль Mitsubishi съехал в кювет.

Спасатели, осмотрев место аварии, ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия, а также отключили аккумулятор.

В ДТП никто не пострадал, сообщили в госпаблике местных пожарных.

 

 

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