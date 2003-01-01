Япония установила новый рекорд по количеству долгожителей

Число людей в возрасте 100 лет и старше в Японии достигло рекордной отметки в 99 763 человека.
В пятницу Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщило, что, согласно данным Основного реестра жителей по состоянию на 1 сентября, в стране проживает 99763 человека в возрасте 100 лет и старше. Этот показатель на 4644 человека больше, чем в прошлом году.
— Число женщин, перешагнувших столетний рубеж, составляет 87784 человека — около 88% от общей цифры. Число мужчин в возрасте ста лет и старше достигло 11979 человек, — сообщает NHK.
Старейшая жительница Японии — 114-летняя Кагава Сигэко, проживающая в городе Яматокорияма префектуры Нара. Самый пожилой японец — 111-летний Мидзуно Киётака, который живет в городе Ивата префектуры Сидзуока.
В начале учета данных в 1963 году в стране насчитывалось всего 153 столетних жителя. Долголетие в Японии обусловлено низкими показателями сердечно-сосудистых заболеваний и рака, особенно молочной железы и простаты, вызванных диетами с большим количеством рыбы и овощей, а также ограниченным употреблением красного мяса и соли. Эксперты также связывают потрясающую продолжительность жизни в Японии с тем, что пожилые японцы остаются активными до глубокой старости: ходят пешком, ездят на общественном транспорте, занимаются спортом.
