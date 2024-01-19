«Японка» сбила 47-летнего пешехода в Петрозаводске

Авария с участием иномарки произошла на Древлянке.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 20 января в 12.35 в районе дома 14/3 по улице Лососинская произошла авария.
Автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 50-летний водитель, сбил 47-летнего пешехода.
В результате ДТП пешеход получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.
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