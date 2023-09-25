Легковушка влетела в трактор в Сортавальском районе Карелии

Для ликвидации последствий столкновения легковушки с трактором привлекли пожарных.

О дорожной аварии в Сортавальском районе рассказали в паблике 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.

ДТП произошло вечером во вторник, 26 сентября, в 22.14, на 258 километре федеральной автодороги А-121 Сортавала около поселка Вуорио.

На пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим.

На место ДТП направили подразделение 38 ПСЧ Сортавалы. Предварительно установили, что водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и столкнулся с трактором.

Пожарные осмотрели автомобиль, отключили аккумулятор, смыли обломки и стекла с дороги.

Водитель японской иномарки получил травмы, бригада скорой помощи госпитализировала его в Сортавальскую ЦРБ.