Легковушка влетела в трактор в Сортавальском районе Карелии

Для ликвидации последствий столкновения легковушки с трактором привлекли пожарных.
О дорожной аварии в Сортавальском районе рассказали в паблике 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.
ДТП произошло вечером во вторник, 26 сентября, в 22.14, на 258 километре федеральной автодороги А-121 Сортавала около поселка Вуорио.
На пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим.
На место ДТП направили подразделение 38 ПСЧ Сортавалы. Предварительно установили, что водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и столкнулся с трактором.
Пожарные осмотрели автомобиль, отключили аккумулятор, смыли обломки и стекла с дороги.
Водитель японской иномарки получил травмы, бригада скорой помощи госпитализировала его в Сортавальскую ЦРБ.
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