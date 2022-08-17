Японский внедорожник вылетел с трассы в Карелии (ФОТО)

В Медвежьегорском районе пожилой водитель не справился с управлением.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в Медвежьегорском районе республике 18 августа в 14.35 произошло ДТП — внедорожник Toyota вылетел в кювет.
Авария случилась на 599 километре федеральной трассы А-119 «Вологда — Медвежьегорск». По данным ГИБДД, 64-летний водитель не справился с управлением.
Травмы в результате аварии получила 83-летняя пассажирка японского внедорожника. По факту ДТП проводится проверка.
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